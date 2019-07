Cangini, Fiori e Marcozzi «Teniamo i riflettori accesi noi saremo sempre vigili»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una notizia che ha scosso tutta la regione, ecco la nota congiunta del Sen. di Forza Italia Andrea Cangini, del Commissario regionale Marcello Fiori e della Capogruppo regionale Jessica Marcozzi sull'inchiesta sanità.«La sanità marchigiana travolta da continui scandali. Dopo la controversa questione del primariato di Chirurgia di Fermo, su cui abbiamo sollevato l’attenzione e chiesto chiarimenti, apprendiamo con sconcerto di una maxi indagine che vedrebbe indagate figure apicali della sanità regionale. Alla condizione disastrata dell’offerta sanitaria marchigiana, di cui unica responsabile è l’Amministrazione regionale a guida Pd, si aggiungono gli scandali giudiziari. Ci corre quindi l’obbligo di chiedere a gran voce alle istituzioni locali e nazionali, alle forze dell’ordine e alla magistratura, di tenere accesi i riflettori, cosa che noi certamente continueremo a fare per quanto di nostra competenza, e fare chiarezza quanto prima su un ambito delicato e baricentrico per il bilancio regionale, un’attenzione tesa esclusivamente a migliorare l’offerta di servizi in un settore essenziale per l’intera collettività che ha il diritto di godere di una sanità efficiente e trasparente».