La Vis riparte con la prima scelta: il nuovo direttore sportivo è l'ex bomber Cangini

PESARO - Eccolo il primo annuncio all’ombra della Palla di Pomodoro. Un annuncio tutt’altro che banale, perché va a colmare un vuoto che durava dallo scorso inverno che risponde alla casellina direttore sportivo. Per la serie, a volte ritornano, il nuovo ds della Vis è Sandro Cangini. Classe ’63, quindi 58enne, romagnolo nativo di Riccione, nella stagione che si sta concludendo è il responsabile del settore giovanile biancorosso. Ex direttore sportivo del Rimini e del Forlì, ha giocato per tre stagioni nella Vis Pesaro, dal 1985 al 1988, diventandone uno dei giocatori di spicco della storia ultracentenaria del club pesarese. «La società Vis Pesaro 1898 augura a Sandro Cangini un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione - si legge nella nota diramata nella tarda mattinata di oggi a dare l’ufficialità - Buon lavoro da parte di una delle società più antiche d’Italia».

