Atmosfera tesissima tra l'esecutivo e il governatore Ceriscioli: il Governo impugna l'ordinanza

ANCONA - Giornate lunghissime, decisioni prese e poi fermate e atmosfere sempre bollenti. L'ordinanza delle Marche per la chiusura delle scuole non rispetta la linea concordata oggi con le regioni che sono fuori dall'area del contagio. È quanto spiegano fonti di governo. Tra l'esecutivo e il governatore sarebbero in corso contatti per cercare una soluzione. Ma, se Ceriscioli portasse fino in fondo la sua decisione, il governo potrebbe anche decidere di impugnarla.

LEGGI ANCHE:

Emergenza coronavirus, la Regione ha deciso: scuole chiuse da domani in tutte le Marche. Stop anche agli eventi

++++++++++++++++++ L'AGGIORNAMENTO +++++++++++++++++++++

Il governo ha deciso di impugnare l'ordinanza della Regione Marche che dispone la chiusura delle scuole fino al 4 marzo in conseguenza dell'emergenza Coronavirus. La decisione sarebbe stata assunta in Consiglio dei ministri.

Ultimo aggiornamento: 22:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA