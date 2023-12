ANCONA - Nel ginepraio che si è creato all’ospedale di Torrette, i primari chiedono più fondi e personale per continuare a garantire altissimi standard di cura e tirano in ballo la Regione.

Filippo Saltamartini, assessore alla Sanità: come risponde al grido d’allarme dei capi dipartimento di Torrette?

«Ci sono dei tetti di spesa che, per normativa, non possono essere superati. Detto questo, però, proprio perché Torrette è l’unico dea di II livello della regione ed esegue interventi di alta complessità, abbiamo concentrato qui la maggior parte delle risorse».

Da quanto scrivono i primari non sembra così.

«Dal 2018 all’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche sono andati 18 milioni di euro in più».

La carenza più critica riguarda il personale: come si interviene?

«Questa mattina (ieri) ho avuto una riunione con i vertici di Torrette proprio per sapere come sia possibile che, per 20 infermieri usciti dall’organico perché stabilizzati in altre aziende ci sia una contrazione dei servizi garantiti dall’ospedale. Peraltro, a dicembre ne entreranno altri sette. Bastano 13 infermieri in meno a creare queste criticità?».

Qual è stata la risposta?

«Va tenuto conto che deve essere rifatto l’atto aziendale (l’ultimo è di più di 20 anni fa) per ridistribuire l’organico e deve tener conto delle esigenze del personale. Ma non capisco come possano bastare 20 infermieri in meno, in un ospedale che ne conta 1670, per creare disservizi».

Che idea si è fatto? È un problema di direzione?

«Il direttore generale è arrivato da poco, diamogli tempo. E va rifatto l’atto aziendale: dove mettere medici e posti letto lo decide l’azienda non la Regione».

Una delle critiche mosse è che la corsa al personale delle Ast stia depauperando Torrette: è così?

«Assolutamente no. Con i sindacati abbiamo rivisto i criteri del concorso, che sarà sì unico a livello regionale, ma chi partecipa dovrà specificare in quale Ast o azienda intende lavorare. Prima, con l’Asur, poteva crearsi una concorrenza tra le aziende regionali. Ma con la riforma delle Ast questo non è più possibile. Il primo concorso con queste nuove modalità lo sta per bandire l’Ast 1 di Pesaro».

Alla fine, però, a Torrette problemi ci sono: altrimenti primari e sindacati non sarebbero scesi sul piede di guerra.

«E di questo ho chiesto spiegazioni, considerando che Torrette è l’ospedale che abbiamo potenziato di più».