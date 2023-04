​Alluvione nelle Marche, Roberto Mancini parteciperà alla partita del cuore di Senigallia

ANCONA- Anche il ct della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini scenderà in campo durante la «Partita del Cuore - Insieme per Senigallia» in programma domenica 16 aprile a favore delle popolazioni marchigiane colpite dall'alluvione del 15 settembre. È solo l'ultimo di una serie di nomi - tra sportivi, personaggi dello spettacolo, cantanti dell'ultimo festival di Sanremo - che saranno protagonisti dell'appuntamento solidale del 16 aprile allo stadio Bainchelli di Senigallia. Lo scopo è quello di raccogliere fondi a sostegno di quanti si sono visti la casa o l'azienda allagata da acqua e fango sette mesi fa, quando i fiumi Misa e Nevola esondarono, causando 13 vittime (di cui una donna ancora ufficialmente dispersa) e danni per centinaia di milioni di euro.

LEGGI ANCHE: Malta-Italia (0-2), il Ct Mancini: «Contava vincerla, tutto da perdere». E Retegui segna ancora dopo Napoli

La squadra e i protagonisti

Mancini farà parte del Charity Team Senigallia, la squadra che sosterrà la Caritas diocesana promotrice dell'incontro di calcio, con lui gli ex calciatori Ciro Ferrara e Fabio Galante, dj Ringo, il conduttore di Decanter (Rai Radio2) Federico Quaranta e Nicolò De Deviitis (Le Iene). Per quanto riguarda i cantanti, c'è ancora riserbo sulla formazione: si parla di Enrico Ruggeri, Gianni Morandi, Leo Gassman, Bugo, Sangiovanni, Rkomi, Moreno Conficconi (Extraliscio) e Mr. Rain. Il ricavato del match di solidarietà andrà a sostegno della popolazione alluvionata attraverso un progetto coordinato da Caritas Senigallia, in prima linea nella gestione dell'emergenza