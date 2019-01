Allerta Protezione Civile: venti a più di 100 km/h nelle aree interne delle Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Allerta della Protezione civile delle Marche: in arrivo venti anche superiori ai 100 chilometri orari nelle Marche. L'allerta è valido per 12 ore da mezzogiorno di domani, venerdì 1 febbraio, fino alla mezzanotte ed annuncia per tutte le aree interne delle Marche, venti che portanno raggiungere il grado di "tempesta forte", cioè da 103 a 117 km/h. L'allerta riguarda anche l'area costiera del pesarese, dove però le raffiche raggiungerebbero "solo" il grado di "burrasca forte" (76-87 km/h).