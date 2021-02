Insegnante positivo al Covid-19: a Visso due classi in isolamento

VISSO - Il Covid colpisce un insegnante (non residente in paese), della scuola secondaria di primo grado di Visso e per due classi, la prima e la seconda, l’Asur ha fatto scattare la quarantena preventiva. Ad essere interessato è il plesso vissano dell’istituto comprensivo Paoletti di Pieve Torina.

Gli alunni resteranno dieci giorni a casa, seguendo le lezioni tramite la didattica a distanza. Spiega Gian Luigi Spiganti Maurizi, sindaco di Visso: «Abbiamo ricevuto la comunicazione del provvedimento adottato dall’Asur, a seguito del fatto che un docente è risultato positivo al contagio da Coronavirus, sono state avvisate da parte della dirigenza scolastica e del personale, tutte le famiglie coinvolte, che sono state informate di tutti i comportamenti da tenere. Si tratta di una misura prevista dalla legge, i ragazzi resteranno in didattica a distanza per i prossimi dieci giorni, seguendo tutte le misure di profilassi previste. Alla popolazione raccomandiamo di seguire tutte le disposizioni di legge, di utilizzare le mascherine e di evitare assembramenti. Tutto dipende dal nostro comportamento». A Visso la situazione di contagi da Covid 19 fa segnare un numero di positivi inferiore a cinque (8 persone in quarantena).

