Arrestato un muratore quarantenne, i carabinieri hanno trovato droga nella sua abitazione

MACERATA - I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Macerata hanno arrestato un muratore quarantenne di Treia. Nell’ambito di attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel corso di una perquisizione effettuata presso l’abitazione di un muratore treiese, i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Macerata con l’ausilio di una unità cinofila del nucleo carabinieri di Pesaro, hanno rivenuto sostanze stupefacenti e materiale per il confezionamento e denaro contante. I militari, a quel punto, hanno proceduto all’arresto dell’uomo per detenzione ai fini spaccio e, terminate le attività di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria - dottoressa Buccini -, lo hanno posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo fissato per questa mattina.

