Perde l’equilibrio e cade dalla pianta vicino casa Trasportato a Torrette

TREIA - Stava lavorando a una pianta in un campo, quando per cause ancora in corso di accertamento ha perduto il controllo ed è caduto pesantemente sul terreno. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio attorno alle ore 16,30 in località San Marco Vecchio, nelle campagne di Treia, a poca distanza dall’abitazione del ferito. L’uomo è stato soccorso dagli uomini dell’emergenza sanitaria che sono giunti sul poco dopo pochi minuti. Gli operatori, constatate le sue condizioni, hanno deciso per il trasporto in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette; a preoccupare è il violento trauma toracico causato dalla caduta.