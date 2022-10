MACERATA - Un tratto della strada statale 76 "della Val D’Esino" è chiuso temporaneamente al traffico, a causa di un mezzo pesante che ha perso il carico all’altezza del km 35, nella zona industriale di Serralta, in provincia di Macerata.

Traffico deviato

Il traffico è deviato in loco. Il personale Anas è presente sul posto per la gestione del traffico e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.