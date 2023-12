Tolentino, ricoverato a Torrette in Rianimazione il 35enne ferito dal bobcat in cantiere: le condizioni sono gravi

TOLENTINO - È ricoverato al reparto di rianimazione dell’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, l’uomo di 35 anni rimasto ferito oggi pomeriggio (18 dicembre) mentre stava lavorando. Le sue condizioni sono gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

La dinamica dell'infortunio

L’operaio stava lavorando in un cantiere edile quando improvvisamente, per cause in corso di accertamento, è stato schiacciato dalla pala di un bobcat. Sono stati i colleghi a dare subito l’allarme. Sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118. Il medico, dopo le prime cure e constatata la gravità delle condizioni, ha disposto il trasferimento del ferito a Torrette. L’operaio ha riportato diversi traumi ed ora si trova nel reparto di rianimazione. Sul posto sono arrivati anche gli ispettori del Servizio di prevenzione e sicurezza, ambiente e lavoro dell’Ast.