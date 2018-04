Operaio travolto dal bobcat guidato da un collega E' in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Stavano eseguendo dei lavori di posa della fibra ottica quando un operaio alla guida del bobcat, procedendo in retromarcia, ha travolto un collega che stava spazzando la strada, schiacciandogli una gamba con i cingoli. L’uomo, 57 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Torrette, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’infortunio sul lavoro è avvenuto ieri sera alle 20,30 in via delle Palombare, all’incrocio con via Barilatti. Sul posto, 118, Croce Rossa e polizia municipale che indaga sulle cause. Il 57enne, dipendente di una ditta di costruzioni abruzzese che lavora in subappalto, ha riportato una frattura esposta alla tibia.