Oggi l’ultimo saluto ad Alba Seri stroncata da una malattia a 68 anni: aveva lavorato per l’ente comunale

TOLENTINO - Addio ad Alba Seri (nella foto). La donna, che aveva 68 anni, è spirata l’altro ieri. La notizia della morte della sessantottenne ha sconvolto tutti. La donna era molto conosciuta, per anni ha lavorato nel comune di Tolentino, all’ufficio protocollo del quale è stata per molto tempo responsabile. Aveva anche assunto la veste di presidente del consiglio di quartiere Buozzi. La donna lascia i figli Fabio, Giuliano e Giorgio, le nuore Roberta, Ilaria, la sorella Maria Pia, il cognato Gianfranco, il compagno Ivo e tanto vuoto nel cuore di chi la conosceva. I funerali si svolgeranno oggi alle 10 nella chiesa di San Catervo a Tolentino. La camera ardente è stata allestita alla casa funeraria Rossetti in via Ugo La Malfa.

