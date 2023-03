Scippa la borsa ad una signora, un operaio edile lo insegue poi i carabinieri fermano il ladro in fuga

TOLENTINO - A passeggio per lo shopping nel centro storico e un ladro la sorprende alle spalle e le scippa la borsa. La signora dà l’allarme e gli grida contro. Un operaio di un cantiere edile lo vede fuggire, lo rincorre e riesce a recuperare la refurtiva. Giunge l’allarme alla centrale operativa dei Carabinieri di Tolentino che raccoglie e riesce a dare le prime indicazioni alle pattuglie. Viene fermato e individuato dalla pattuglia in borghese nei pressi del “ponte del diavolo”.

E’ successo venerdì pomeriggio, verso le 16.30, tutto in una manciata di minuti, in Via Filelfo, nei pressi della chiesa di San Francesco di Tolentino, dove una 57 enne, casalinga, si trovava passeggio con una sua amica, quando, improvvisamente, dalle spalle, veniva scippata della borsa che teneva in mano.

Iniziava così a gridare e le sue urla non restavano inascoltate da parte di un ragazzo di origine macedone che stava lavorando in un cantiere edile sito lungo il vicolo del centro storico che lo scippatore aveva imboccato per darsi alla fuga. Il giovane operaio edile si mette così all’inseguimento dello scippatore costringendolo a disfarsi della refurtiva ma senza riuscire a raggiungerlo.

Veniva così dato l’allarme alla centrale operativa della compagnia Carabinieri di Tolentino, che raccoglieva le prime indicazione ed allertava tutte le pattuglie in circuito per la ricerca del responsabile.



In effetti, grazie alle indicazioni fornite ed alla direzione di fuga indicata, pochi minuti dopo, le ricerche attivate permettevano di individuare la presenza di un ragazzo che corrispondeva esattamente alla descrizione fornita.

Lo stesso, individuato da una pattuglia in borghese del Nucleo Operativo, veniva subito fermato, controllato e condotto in caserma per accertamenti. Qui venivano raccolti elementi inconfutabili circa la sua identificazione e, successivamente, riconosciuto dalla signora che era insieme alla vittima e dal ragazzo che lo aveva inseguito. In aggiunto, venivano poi acquisiti i filmati del sistema di video sorveglianza cittadini che, nel caso di specie, avevano ripreso l’intera fase dello scippo. Anche in questo caso, si aveva un ulteriore conferma che si trattava della stessa persona che veniva quindi deferita alla Procura della Repubblica di Macerata per il reato di furto con strappo.



Si tratta di un ragazzo 37 enne, non del luogo ma che ultimamente frequenta l’entroterra maceratese in quanto operaio edile per conto di imprese impegnate nella ricostruzione post-sisma, nel cui ambito, il citato Nucleo Operativo, che ha proceduto nelle indagini, svolge costantemente attività di monitoraggio e controllo.