Un piano provinciale da quasi quattro milioni di euro per le strade colabrodo

TOLENTINO - Un programma di interventi che si avvicina a quattro milioni di euro: è quanto mette in campo la a Provincia di Macerata per la sistemazione della rete viaria del territorio. Proprio la settimana scorsa, l’Ente ha completato due interventi di asfaltatura, del valore di 250 mila euro ciascuno, sulla provinciale 124 nel tratto Stazione di Pollenza-Pollenza e sulla provinciale 180, tra Belforte del Chienti e Sfercia. Questi due lavori sono solo alcuni degli interventi, tutti appaltati e la maggior parte eseguiti, mentre gli altri sono in fase di ultimazione, che vengono finanziati con le risorse messe a disposizione dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per l’anno in corso.





Circa tre milioni di euro che l’Ente può sfruttare per la sistemazione del piano viario; in più ci sono circa 500 mila euro provenienti dai ribassi d’asta che la Provincia può utilizzare per asfaltare ulteriori tratti di strada dove sta operando. A queste risorse si aggiungono circa 600 mila euro di fondi propri di bilancio e destinati alla messa in sicurezza di vari tratti stradali, in attesa di appalti più consistenti. In questi giorni è in fase di chiusura il cantiere di Villa Potenza, a Macerata, dove la Provincia ha realizzato la bretella che collega la provinciale 77 Villa Potenza - Sambucheto con la provinciale 361 Villa Potenza - Montecassiano, con relativa rotatoria, per un valore complessivo di 800 mila euro. «Oltre ai lavori svolti e a quelli che concluderemo nel giro di qualche settimana - dichiara il presidente della Provincia Antonio Pettinari - abbiamo altri progetti appaltati, altri in appalto e ulteriori interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali che fanno parte dei vari stralci approvati negli anni scorsi per i danni dovuti ai sismi del 2016».

Il primo è il ponte della strada provinciale 180 Camerino - Tolentino, che permette l’attraversamento del Rio San Luca, e che sarà interessato da opere di ripristino e consolidamento per un valore di 250 mila euro. Le risorse provengono dai fondi per il terremoto. In appalto, invece, ci sono ben 750 mila euro per tre differenti interventi. Duecentocinquantamila euro sono per la sistemazione della frana sulla Tolentino-San Ginesio, finanziata con risorse regionali; 300 mila euro per la sistemazione della strada di Scossicci, fortemente danneggiata dalla mareggiata di fine 2019. e ulteriori 200 mila euro per la messa in sicurezza e il ripristino delle scogliere nella parte più a sud della stessa provinciale, verso Porto Recanati. In settimana è prevista l’apertura delle buste della gara di appalto per l’intervento da 300 mila euro.

«L’ufficio tecnico della Provincia - prosegue ancora il presidente Pettinari - sta poi progettando altri quattro interventi con le risorse del terremoto su altrettante: 2,4 milioni di euro sono destinate alla Sant’Ilario, 2,5 milioni alla Tolentino-Abbadia di Fiastra; 2,8 milioni alla provinciale Sant’Angelo in Pontano-Monte San Martino; e 3 milioni circa alla Tolentino-Urbisaglia. Intanto sono ripresi i lavori sulla strada Pian Perduto, che saranno interrotti un solo giorno per il passaggio della corsa ciclistica Tirreno -Adriatico, e ci sono ancora due strade interrotte: la Ussita-Casali dove si lavora e la Frontignano-Castelsantangelo sul Nera». Insomma, c’è grande impegno e voglia di accelerare per dare al Maceratese strade che siano all’altezza delle aspettative di chi le percorre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA