In un casolare trovate centinaia di provette contenenti sangue

TOLENTINO - I carabinieri di Tolentino insieme ai carabinieri forestali di Pollenza - Abbadia di Fiastra, sono intervenuti in località Colmaggiore, a Tolentino, dove sono stati rinvenuti in un casolare in rovina, degli insoliti rifiuti abbandonati. Il successivo sopralluogo effettuato in collaborazione con il personale del servizio veterinario dell’Asur, ha consentito di stabilire che si trattava di alcune centinaia di provette sigillate contenenti con verosimiglianza materiale ematico. Non si esclude possa essere di origine animale.I rifiuti sono stati rimossi per gli accertamenti del caso e poi saranno distrutti.