L'ex presidente cremisi Sigismondo Balzi â€‹fulminato da un malore al ristorante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO – Tragedia al ristorante, muore fulminato da un malore l’ex presidente dell’Us Tolentino Sigismondo Balzi.Balzi, di 75 anni, era andato a pranzo in un ristorante di Serrapetrona, ma prima di mangiare era andato in bagno. Dove l’ha colto il malore fatale. Solo la sera, dopo le 22, gli addetti alle pulizie del locale hanno trovato il corpo riverso in bagno. Balzi era molto conosciuto non solo per il ruolo rivestito nella società cremisi, ma anche per essere stato in passato dirigente di Poltrona Frau e per l’intensa vita sociale.