Pezzanesi ricoverato in ospedale: il sindaco respira a fatica. Aveva accusato i primi sintomi giovedì scorso

TOLENTINO - Il sindaco Giuseppe Pezzanesi, positivo al covid-19 da qualche giorno, è stato ricoverato in ospedale. Il primo cittadino è dall’altra notte al reparto Covid del nosocomio maceratese, per sottoporsi alle cure del caso. Il primo cittadino fa fatica a respirare ma sottolinea che comunque è tutto sotto controllo e che quindi è stato ricoverato soprattutto per precauzione.



Pezzanesi è da qualche giorno positivo al covid-19. Lo scorso giovedì non si sentiva bene, aveva tosse e raffreddore, cosi si è sottoposto ad un tampone rapido e poi ad un test molecolare che hanno confermato la positività al Coronaviruis. Il giorno dopo, venerdì, ha avuto la febbre, ma sabato stava meglio, aveva solo qualche dolore muscolare. E si è isolato a casa, da dove ha continuato a lavorare. Ha anche partecipato in videoconferenza alla riunione della giunta municipale. I dipendenti del Comune di Tolentino che erano entrati in contatto con lui hanno poi effettuato i tamponi molecolari. Contemporaneamente sono stati sanificati i locali sede degli uffici e degli asili nido comunali.

Questi interventi hanno evitato una quarantena generalizzata di tutti i dipendenti comunali e ha consentito già lunedì scorso di garantire tutti i servizi grazie al reintegro di coloro che già hanno avuto l’esito negativo del proprio tampone molecolare. I risultati completi dei tamponi sono stati inviati agli interessati nella serata di lunedì. Lunedì notte il sindaco Giuseppe Pezzanesi è stato ricoverato in ospedale a Macerata. Il primo cittadino, che è vaccinato, non riesce proprio a capire come abbia fatto a contrarre il virus.

L’auspicio, da parte di tutti, è che possa guarire al più presto e tornare a casa. Proprio lo scorso anno il sindaco di Tolentino aveva dovuto far ricorso alle cure dei sanitari dell’ospedale civile di Macerata, dove era rimasto ricoverato per diversi giorni, dopo essere caduto da un ulivo del suo terreno, riportando una doppia frattura alla tibia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA