Crescono i positivi a scuola, quarantena per 95 classi. In sette giorni raddoppiano le chiusure

ANCONA - In sette giorni sono raddoppiate le classi in quarantena per il Covid in tutta la regione: si è passati da 40 in totale l’8 novembre a 95 segnalate due giorni fa. La maggior parte riguardano le scuole superiori (38 classi), poi le primarie (27), le scuole medie (21) e quelle dell’infanzia (9). Ecco la situazione nelle province delle Marche.

In provincia di Ascoli sono state chiuse 36 aule per Covid, 22 in provincia di Ancona, 25 nel Maceratese, 11 in provincia di Pesaro e Urbino e soltanto una nel fermano. Migliora invece la percentuale dei ragazzi vaccinati: quasi l’80% dei giovani tra i 12 e i 19 anni ha avuto la prima dose (70,7% gli immunizzati). Somministrate le prime terze dosi per i 16-19enni. Record in provincia di Ancona: l’86% ha ricevuto almeno la prima dose, il 77,4% la seconda, meno del 14% i non vaccinati. Indietro ancora la provincia di Macerata con il 31,2% di non vaccinati (il 38,2% tra i 12-15enni). Il report è stato redatto dall’Osservatorio epidemiologico della Regione Marche per l’Ufficio scolastico regionale che tiene sotto stretto controllo le quarantene all’interno degli istituti marchigiani.

