Lanciano pietre sulle auto â€‹dalle mura: bloccata la baby gang

TOLENTINO - «Non è la prima volta che vengono lanciati sassi contro le auto dalle mura castellane sovrastanti via Fabio Filzi. Un gesto inquietante. Il lancio dei sassi, oltre a danneggiare le vetture in transito, provocano danni alle macchine in sosta: in quella zona c’è anche un parcheggio. Inoltre possono colpire anche i pedoni che passeggiano in quel tratto di strada». A parlare è un commerciante di via Fabio Filzi.Sabato sera uno dei bambini autori del lancio dei sassi è stato fermato e riconsegnato alla famiglia. La baby gang, composta da tutti minorenni, poco dopo le 20 ha iniziato a lanciare sassi alle vetture da sopra le mura castellane. Sicuramente un gioco per loro, ma pericoloso per chi si trovava al volante dei veicoli o per i pedoni. Un gesto choc da parte di ragazzini, con età inferiore ai 14 anni, che ha creato panico tra gli automobilisti, ma anche tra gli abitanti ed i commercianti della zona. Questi ultimi, l’altra sera, hanno invitato i ragazzini ad andarsene, ma senza esito. Ecco, allora, che sono stati avvertiti i carabinieri della caserma di Tolentino. Sul posto nel giro di pochi minuti sono arrivati i militari che hanno fermato uno dei bambini che faceva parte della banda del lancio dei sassi dalle mura castellane. Essendo un minorenne il bambino è stato riaffidato alla famiglia. I carabinieri hanno spiegato ai genitori cosa era accaduto e loro hanno appreso con molto rammarico del comportamento del proprio figlio. Saranno il padre e la madre a rispondere del gesto del ragazzino. I carabinieri continuano ad indagare per individuare tutte le auto danneggiate e quindi per risalire ai proprietari dei veicoli.