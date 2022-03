Schianto frontale tra un'auto ed un'Ape car: grave un ragazzo 17enne, arriva l'eliambulanza

TOLENTINO - Grave incidente questa mattina intorno alle 7,30 a Tolentino: una ragazzo di 17 anni portato dall'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. È succcesso in zona Ancaiano dove, sulla Provinciale 43, si sono scontrati, per cause al vaglio dei carabinieri, un'auto ed un'Ape car. Illeso il conducente del primo mezzo, ad avere la peggio è stato il ragazzo di 17 anni alla guida del motocarro: i soccorritori hanno decsio di allertare l'eliambulanza per un rapido trasporto a Torrette. Sul posto anche i vigili del fuoco.

