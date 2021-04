TOLENTINO - Gioacchino De Angelis non ce l’ha fatta. Il tolentinate di 69 anni, presidente dell’Avulss di Tolentino ed ex responsabile del personale alla Nazareno Gabrielli, è deceduto nel tardo pomeriggio di lunedì. Dopo il sisma del 2016, con la famiglia era andato a vivere a Civitanova in quanto la sua casa era inagibile. I funerali domani alle 15.30 nella basilica di San Nicola.

