Droga al Festival: due arresti, cinque denunce e quaranta segnalati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERRAVALLE - Oltre mezzo chilo di droga sequestrata, due ventenni arrestati, cinque persone denunciate e 40 segnalate alla prefettura. È il bilancio dell’attività posta in essere dai carabinieri della Compagnia di Camerino nelle giornate del Montelago Celtic festival. L’1, il 2 e il 3 agosto i militari della Compagnia guidata dal capitano Roberto Nicola Cara hanno effettuato numerose attività a Taverne, la località che ha ospitato la manifestazione ottenendo la massima collaborazione dagli stessi organizzatori.È stato così che nel corso dei tre giorni sono state segnalate alla locale prefettura di Macerata quaranta persone per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, sequestrando un complessivo di oltre tre etti di sostanze stupefacenti di ogni genere, dalla marijuana all’hashish, dalla cocaina ai funghi allucinogeni fino alla ketamina. Cinque giovanissimi, tutti di età compresa tra i 20 e i 21 anni sono stati invece denunciati a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, nello specifico marijuana e hashish. Due giovani, uno di 30 anni originario di Taranto e uno di 21 anni originario di Milano, entrambi incensurati, sono invece stati arrestati, sempre per spaccio.