Bazar della droga in auto per andare al festival: due arrestati

SERRAVALLE - Marijuana, hashish, funghetti allucinogeni e ketamina nell’auto e, in parte, nelle mutande: arrestati due giovani, un trentenne di fatto senza fissa dimora e un ventunenne di Arezzo, che stavano andando al Montelago Celtic Festival. Uno dei due, quello di 30 anni, che si fa chiamare “Salice”, davanti al giudice ha ammesso: «Ero in vacanza e la marijuana era per uso personale, coltivata a chilometro zero».È di due arresti, quattro denunce e altrettante segnalazioni il bilancio di una operazione effettuata l’altra notte a Serravalle del Chienti, in località Taverne, dai carabinieri della Compagnia di Camerino, guidata dal capitano Roberto Cara. I controlli sono stati effettuati nel corso del Montelago Celtic Festival per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e garantire l’ordine pubblico. Arrestati due uomini, un 30enne, nato a Taranto ma di fatto senza fissa dimora, eun 21enne nato a Milano e residente ad Arezzo. Nel corso dei controlli sono spuntati fuori 200 grammi di marijuana, 20 grammi di hashish, 10 grammi di funghi allucinogeni e 5 grammi di katamina. I carabinieri li hanno fermati in macchina, all’ingresso. Dai controlli è emerso che un bilancino di precisione era nel cruscotto dell’auto, intestata a Perrone, e la droga, divisa tra una valigia e un carrellino della spesa, era nei sedili posteriori.