Sarnano, operaio cade da due metri mentre lavora ​nella zona artigianale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SARNANO - Cade da un’altezza di due metri mentre sta lavorando nella zona artigianale di Sarnano. L’, che in un primo momento sembra va grave, è stato portato all’ospedale di Macerata: le sue condizioni, per fortuna, non sono state giudicate gravi, tanto che l’eliambulanza che si era levata in volo per il trasferimento all’ospedale regionale di Torrette è tornata indietro vuota. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio attorno alle 16,30. L’uomo ha riportato ferite al braccio e alla spalla.