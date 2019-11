San Severino, Protezione civile in lutto. Simone stroncato ​da una malattia a 47 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN SEVERINO - Il gruppo comunale didi San Severino Marche è in lutto per la prematura scomparsa di, ex titolare di un’agenzia di assicurazioni, stroncato da un male incurabile. Il cuore di Simone, che avrebbe compiuto 47 anni il 30 novembre prossimo, ha cessato di battere la scorsa notte all’Hospice dell’ospedale “Bartolomeo Eustachio”. Profondamente scossi dal terribile accaduto il coordinatore del gruppo comunale di Protezione Civile, Dino Marinelli, e i colleghi volontari con i quali Simone aveva condiviso l’attività e la formazione di una squadra dedicata, in particolare, all’antincendio boschivo. Profondo cordoglio alla notizia della prematura scomparsa del giovane volontario è stata espresso anche dal sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio, nella chiesa di San Domenico, con partenza alle ore 15 dall’ospedale cittadino. In tanti - non solo a San Severino Marche - si sono stretti alla famiglia di Simone Stracci in questo momento di profondo dolore.