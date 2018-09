Coltiva marijuana nel campo vicino a casa: incastrato grazie alle fototrappole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN GINESIO – Coltivava marijuana in un appezzamento vicino alla casa: denunciato un artista di strada.Si tratta di un 53enne di origine veneta ma residente a San Ginesio che nel campo dietro casa aveva installato una coltivazione artigianale di marijuana. E’ stato sorpreso, e denunciato, dai carabinieri di San Ginesio in collaborazione con i carabinieri forestali di Sarnano, che hanno fornito le fototrappole che hanno incastrato l’uomo. Sequestrate 15 piante del peso complessivo di circa 2 kg, 200 grammi di piante pronte per l’essicazione e di 50 grammi pronti per il consumo o la vendita.