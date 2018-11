Branco di cinghiali provoca il caos: quattro auto si schiantano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN GINESIO - Si ritrovano un gruppo di cinghiali in mezzo alla strada e non riescono a evitare l’impatto. Coinvolte nell’incidente quattro auto, tre delle quali sono state colpite in pieno. L’episodio è avvenuto ieri sera attorno alle ore 20 tra Pian di Pieca e Sarnano, nel territorio di San Ginesio. Per fortuna lo schianto non ha causato conseguenze ai viaggiatori. Sul posto una pattuglia dei carabinieri.