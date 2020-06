Muore a 69 anni il regista Rodolfo Craia, aveva lavorato a teatro e allo Sferisterio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Si è spento ieri pomeriggio nella sua abitazione,, maceratese di 69 anni, molto noto anche per l’attività professionale svolta nel mondo dello spettacolo, sia come attore che come regista passando per l’organizzazione di spettacoli. Rodolfo Craia, dopo gli studi di Psicologia a Padova, aveva iniziato come attore formandosi al Teatro stabile dell’Aquila, era stato per anni in tournèe con compagnie teatrali importanti, da Mariangela Melato a Franco Enriquez, aveva fatto del cinema di assoluto rilievo come La neve nel bicchiere di Florestano Vancini, negli ultimi anni aveva lavorato anche come attore per la trasmissione Rai “Amore criminale”.LEGGI ANCHE:Come regista lo si ricorda per diversi anni allo Sferisterio di Macerata, in particolare una Tosca con Gilbert Deflo, poi ancora la direzione di un laboratorio di formazione teatrale per studenti universitari che gli era stato affidato dall’Ersu di Macerata, diversi spettacoli, di jazz in particolare, sempre allo Sferisterio.Rodolfo Craia è sempre stato un punto di riferimento per il mondo artistico maceratese stante la poliedricità del suo pensare e del suo agire, uno spirito libero. Oggi il passo di addio, dopo una malattia combattuta a lungo, con uno spirito indomito, ma purtroppo infine non vinta. Tanti i messaggi di cordoglio anche sui social.funerali si svolgeranno domani alle 10.30 nella chiesa Santa Madre di Dio in via Barilatti.