Recanati in lacrime per la scomparsa di don Giovanni Latini

RECANATI - Una notizia molto triste, questa mattina, per tutta la nostra comunità: Don Giovanni Latini ci ha lasciato. Un sacerdote attivo e disponibile, un uomo accogliente e dalla mente aperta, si è circondato di generazioni di bambini e bambine presenti nei percorsi di accompagnamento alla Prima comunione, di ragazzi e ragazze coinvolti nella preparazione alla Cresima, di coppie orientate al sacramento del Matrimonio, di tante persone attive nel coro, nell'animazione educativa, nella realizzazione di feste e riunioni, nella conduzione dell'oratorio.



Don Giovanni ha rappresentato e rappresenterà per la Città di Recanati un vero pilastro, per questo mancherà molto la sua presenza. Nel comunicare le più sentite condoglianze a nome di tutta l'amministrazione, ai suoi familiari, agli amici e alla comunità di San Francesco indirizziamo in particolare il nostro cordoglio.