Si è spento a 94 anni Alvaro Giovannini, un pezzo di storia di Recanati

RECANATI - Recanati piange il suo storico carrozziere. Si è spento oggi all’età di 94 anni - la maggior parte dei quali trascorsi a sistemare auto - Alvaro Giovannini. Domani i funerali, alle 16, nella cattedrale. In tanti lo ricordano per il suo grande impegno che ha sempre messo nel lavoro, anche quando l’età avanzata lo ha spinto a lasciare il testimone ad altri, ma lui, nella sua amata carrozzeria, continuava a trascorrere il tempo per scambiare una parola con gli storici clienti. Prima l’attività nel complesso ex Isidori, poi in via Campo Boario. Ora viene gestita da Claudio Onofri e Giovanni Senesi. Impossibile però dimenticare il padre di quell’attività.