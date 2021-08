Al primo Recanati Comics Festival in mostra una delle star del fumetto: ecco tutte le iniziative in programma

RECANATI - La prima edizione del Recanati Comics Festival in programma il 27, 28 e 29 agosto si aprirà con l’inaugurazione della mostra di tavole a fumetti e illustrazioni di uno dei più significativi esponenti del fumetto italiano Sudario Brando. Taglio del nastro venerdì alle 18, negli spazi del museo di Villa Colloredo Mels e mostra visitabile fino al 26 settembre.



Sudario Brando non è semplicemente un alias di Francesco Siena, ma un vero e proprio alter ego artistico che propone immagini e testi dalla dimensione surreale ed esplosiva, sempre personale, imprevedibile, una capacità di narrare originalissima. La mostra, denominata “Sudario Brando. Da Fgius a Bracci di Ferra”, nata dalla collaborazione tra Comune, associazione Arcadia e Sistema Museo, offrirà oltre 80 tavole di uno tra i più significativi esponenti del fumetto italiano: opere raccolte in importanti progetti come Bracci di Ferra e la rivista Fgius, in aggiunta a opere miste che, anche grazie ai testi curati da Niccolò Pugliese, permetteranno di raccontare più compiutamente la variegata arte di Sudario Brando.

«Siamo molto felici di ripartire con le mostre d’arte a villa Colloredo Mels con le tavole di Sudario Brando – ha dichiarato l’assessore a Culture e Turismo Rita Soccio –. Questa esposizione inaugura un nuovo percorso che intendiamo portare avanti nei nostri musei e che include nuove forme d’arte contemporanea in modo da offrire a cittadini e visitatori una programmazione culturale diversificata». La mostra sarà l’occasione per presentare il nuovo progetto dell’artista, “Bracci di Ferra”, un omaggio di Sudario a Elzie Crisler Segar, creatore di Braccio di ferro. «L’associazione Arcadia è felice di essere tra gli organizzatori di un’esposizione personale di Sudario Brando, rappresentante poliedrico dell’illustrazione contemporanea – spiega la Presidente Alice Fabretti - lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito al Recanati Comics Festival e di aver arricchito col fumetto il polo museale di Villa Colloredo Mels». Ampio risalto verrà dato alle tavole della rivista Fgius, ideata e realizzata interamente dall’autore e divenuta oramai iconica. Principale caratteristica di questo singolare prodotto editoriale è la doppia copertina, che ne cambia il prezzo a seconda del verso in cui viene acquistata la rivista.



«Da tempo stavamo lavorando all’ipotesi di una mostra dedicata al fumetto - ha concluso Luigi Petruzzellis, responsabile del circuito museale civico per conto di Sistema Museo - e quella di Sudario rappresenta sicuramente un’ottima partenza, e l’inizio di un percorso dedicato alle molteplici espressioni del contemporaneo». Per informazioni: www.infinitorecanati.it recanati@sistemamuseo.it oppure, 071 7570410.

