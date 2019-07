Brigitta Boccoli di nuovo mamma a 47 anni «Sei arrivato amore mio!!!»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’estate ha portato un grande regalo per, diventata di nuovoa 47 anni con l’arrivo del secondo figlioE’ stata la stessa showgirl a dare il lieto annuncio con un tenero post dal suo account Instagram.Brigitta ha posta uno scatto della sua mano che strige quella del piccolo, seguita dalla didascalia: “Sei arrivato amore mio!!! #nascita #sensodellavita #emozione #attese #figlio #desiderio #sogno”.La Boccoli è già mamma di Manfredi, 10 anni, anche lui nato dal matrimonio con Stefano Nones Orfei, conosciuto in tv sotto i riflettori del programma “Reality Circus”. Brigitta ha confessato che per rimanere incinta è dovuto ricorrere alla fecondazione assistita, che è stata “faticosa e dolorosa”, resa più lieve del presenza del suo compagno: “Mi è stato vicino - ha fatto sapere in un’intervista - e mi ha sempre sostenuto Anche lui ha dovuto impegnarsi e lo ha fatto con serenità. A me sono stati espiantati gli ovuli e lui ha dato i suoi spermatozoi. Sono stati uniti in provetta per la fecondazione, poi l’embrione era pronto per il trasferimento nel mio grembo”.