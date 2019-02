E' morto a 69 anni Gironella una vita dedicata all'impegno in politica per la sua città

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - E' morto, a 69 anni, Stelvio Gironella, 69 anni, personaggio molto nell'ambito della vita politica maceratese. Ha combattuto tante battaglie ma ha perso quella, portata avanti con grande dignità, contro un male incurabile.Originario di Montelupone, dopo gli studi professionali, si era inserito nella vita lavorativa come fabbro, aveva dato vita col fratello ad una piccola ditta artigiana e, a Recanati, si era sposato con Marisa Gambelli Fenili, prematuramente scomparsa 11 anni fa e, dalla quale, aveva avuto due figli, Valentina ed Alessandro. Nell’ambiente politico leopardiano si è subito fatto notare per il grande attivismo con le forze della sinistra, prima il Pci, poi il Pdup e quindi Rifondazione Comunista mentre, negli ultimi anni le sue posizioni erano profondamente cambiate perché critico verso le scelte di una sinistra in cui non si riconosceva più tanto che si è avvicinato alle battaglie a livello locale portate avanti dalla Lega per le Marche ed è divenuto uno dei principali oppositori dell’amministrazione recanatese.