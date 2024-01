RECANATI Sette interventi per utilizzare al meglio i 5,5 milioni di euro messi a disposizione per ristrutturare beni pubblici e rilanciare le attività sociali. «Recanati - spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Francesco Fiordomo - per impegnare al meglio i fondi europei ha scelto di recuperare il castello di Montefiore, l’immobile all’ingresso del museo di Villa Colloredo Mels, l’ex asilo Carancini a Castelnuovo e la struttura nell’area del centro città che per tanto tempo ha ospitato la sede dell’associazione Alpini di Recanati».

La sistemazione

«A questi quattro progetti - prosegue l’assessore - si aggiungono la sistemazione dell’area vicina al Dopolavoro e alle Clarisse, a Castelnuovo, una nuova palestra a servizio della scuola dell’Infanzia e della primaria di Castelnuovo e la sistemazione dell’area del Club Aquila nel rione Mercato. Cultura, aggregazione, spettacoli, enogastronomia e turismo al castello di Montefiore, spazi adeguati all’associazionismo nel centro città, associazionismo e servizi a Castelnuovo, sport ancora a Castelnuovo e al rione Mercato. Avremo due nuove palestre a Recanati, perché si aggiungerà anche quella della nuova scuola Beniamino Gigli e le società potranno avere maggiori spazi e orari meno compressi. Tanti immobili saranno recuperati entro il 2026, nel frattempo occorrerà organizzarsi per la gestione. Ritengo indispensabile, oltre che utile per la città – è l’invito dell’assessore -, coinvolgere privati, associazionismo ed operatori economici, trovando soluzioni che diano servizi e tengano viva e dinamica la nostra Recanati. Avere utilizzato al meglio i fondi del Pnrr è un risultato importante, ottenuto grazie alla professionalità e all’impegno della struttura comunale e dei vari collaboratori che ringrazio».

Appaltati tutti e 7 i progetti

Con tempismo, in linea con le stringenti regole imposte dal Pnrr, la giunta recanatese ha appaltato tutti e sette i progetti di rigenerazione urbana che è riuscita a farsi finanziare dall’Ue per la somma totale di 5.470.944,93 euro. «Con tali interventi che riqualificheranno gli spazi e ne aumenteranno il valore – sottolinea Fiordomo - Recanati diventerà sempre più bella e a misura dei cittadini. L’amministrazione ha effettuato un recupero minuzioso e creativo delle zone in disuso, con una riqualificazione nel rispetto della sostenibilità ambientale. Tutti investimenti dedicati alla rigenerazione urbana, per migliorare la qualità del decoro e il contesto ambientale che permetteranno alla città, a costo “zero”, un rilancio dell’immagine territoriale, dal punto di vista culturale, economico e sociale».