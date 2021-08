Miss e Mister 1971, alla serata dei cinquantenni sorrisi e tanti ricordi. E poi il filmato sul maxischermo

POTENZA PICENA - Ritrovarsi dopo anni per una serata, raccontarsi aneddoti del passato e rinverdire un’amicizia forte, nonostante non più come ai tempi della scuola. È accaduto l’altra sera allo chalet Nettuno di Porto Potenza dove i cinquantenni del capoluogo si sono ritrovati per festeggiare.

Erano in 40 i cinquantenni che non hanno voluto saltare la serata, organizzata splendidamente da Michela Sbrollini, Michela Parigi, Luca Fratalocchi, Matteo Linardelli e Simona Latini. Momento clou l’elezione di Mister e Miss 1971. Le due corone sono andate a Giovanni Chiarolla, tornato dopo 39 anni nel comune potentino, proprio per la cena. Miss 1971 è stata Silvia Cittadini. Originale, poi l’elezione della “Nonna 1971”, titolo andato ad Angela Faraci, mamma giovanissima e nonna dolcissima di 2 nipoti.

Gadget della serata le ciabatte, modello slider, consegnate a i partecipanti, idea di Luca Fratalocchi, bianche con il logo dorato “1971”. Ci hanno poi pensato la maestra Michela Parigi e “Giacomina” a dare un tocco raffinato al tutto, con versi in rima. La serata si è conclusa con la visione su maxischermo, delle foto della “reunion del 2011”, allora come stavolta realizzate da Samuele Travaglini e Michele Romagnoli. Tra i ricordi più vivi i tempi spensierati delle 3 classi delle scuole elementari, con le maestre Sandra Sargentoni, Anna Bontempi ed Anna Nocelli.

