Reunion dei cinquantenni oltre cento i partecipanti per una serata di allegria

CORRIDONIA - Oltre cento partecipanti alla festa organizzata per festeggiare i cinquantenni di Corridonia. Sono intervenuti anche coloro che da anni non vivono più in città, ma non sono voluti mancare a questo meraviglioso momento conviviale. E’ stata celebrata la messa dal parroco don Fabio Moretti presso la chiesa di Sant’Agostino a Corridonia per poi proseguire con la cena all’agriturismo La Colombia di Appignano. Una serata indimenticabile per tutti io partecipanti accompagnata dal Dj Giordano Calvigioni che ha animato in modo divertente coinvolgendo tutti i presenti.