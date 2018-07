Una serata speciale per celebrare il traguardo dei neo cinquantenni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Una serata speciale quella di sabato scorso per i chiaravallesi nati nel 1968 che, per festeggiare il loro 50esimo compleanno, si sono ritrovati presso il Casale del Gufo in Via Alberici. Alla serata, organizzata tramite il gruppo facebook “Chiaravalle 1968”, aperto lo scorso gennaio da un’idea di Cristiana Cirilli e Beatrice Calai, hanno partecipato ben 63 chiaravallesi nati mezzo secolo fa.Il gruppo facebook, che conta 97 iscritti attraverso un paziente lavoro di contatto di tutti coloro che è stato possibile raggiungere, è riuscito a far iscrivere un ragguardevole numero di partecipanti. I partecipanti hanno ricevuto il saluto e gli auguri per il loro mezzo secolo dal sindaco Damiano Costantini. Tra molti ricordi, buon cibo e tanti abbracci i cinquantenni chiaravallesi hanno ritrovato il piacere di stare insieme. Pieni di progetti i “ragazzi” del ’68 si sono dati appuntamento per altre occasioni di festeggiamento.