Rubano un'ambulanza â€‹e la usano per la spaccata a caccia di slot machine

POTENZA PICENA – Rubano una ambulanza per caricare a bordo una macchinetta cambia soldi e una slot machine, rubate al bar. Per fare irruzione nel locale, il bar Hermana a Porto Potenza Picena, mandano in frantumi una vetrata laterale. E svuotano le macchinette davanti ad una officina-laboratorio a Montelupone, usando gli arnesi che si trovavano all'interno. L'episodio è avvenuto l'altra notte, a Porto Potenza Picena, intorno alle 2. Tutto è cominciato nella autocarrozzeria Giuliano di Giuliano Fava, che si trova in via dell'Industria. Perché è lì che si trovava il mezzo di soccorso, appartenente alla Croce Rossa di Porto Potenza, in riparazione dalla mattina. Nella mattinata l'ambulanza della Croce Rossa è stata intercettata dalla polizia autostradale, all'altezza di Giulianova. Era stata lasciata abbandonata lungo l'A14. Ora si trova nel deposito per gli accertamenti del caso.