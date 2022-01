Perde l'equilibrio sul parapetto mentre sistema una caldaia e vola a terra: idraulico di 56 anni muore sul colpo

PORTO RECANATI - Un altro dramma in città. Dopo l'uomo morto mentre faceva jogging nel pomeriggio di oggi un idraulico di 56 anni mentre stava sistemando una caldaia si è sporto dal parapetto, ha perso l'equilibrio ed è volato a terra. Per lui non c'è stato niente da fare, la tragedia si è consumata in via Martin Luther King. Sul posto oltre al 118 il cui intervento si è però purtroppo rivelato inutile anche i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 19:16

