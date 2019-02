Idraulico indossa il camice bianco e si finge ginecologo Arrestato in ospedale

di Alix Amer

Potranno tirare un sospiro di sollievo i medici e gli infermieri dell'Ospedale di, nella regione di Sverdlovsk, in, dopo che la polizia ha assicurato alla giustizia il finto medico. Una storia che ha dell'incredibile. E sì perché, 31 anni, che vive nel villaggio di Bitimka,di professione, un paio di settimane fa ha deciso di indossare il camice bianco e fingersi, e all'occorrenza anche chirurgo. E' entrato nell'ospedale con la scusa di recarsi negli uffici amministrativi e poi si è infilato al pronto soccorso. Talmente bravo è riuscito a raggirare tutti: medici e pazienti. Le avventure dello pseudo-medico stanno rimbalzando in questi giorni sul web e sui quotidiani locali.Il direttore sanitario dell'ospedale di Pervouralsk si è rivolto al capo del dipartimento locale del Ministero degli affari interni dopo aver smascherato l'uomo. E così il 16 gennaio è stato arrestato mentre si aggirava per le corsie e gli ambulatori del nosocomio. Nei giorni precedenti aveva visitato diverse pazienti, mostrando anche grande professionalità. Il fatto che fa discutere però è che una volta uscita allo scoperto la notizia, nessuno delle persone visitate ha presentato denuncia. Almeno per ora. Yarin, si è giustificato "ero andato a trovare un mio amico e il camice bianco lo avevo messo solo in quel momento". Ma non è così visto che le telecamere interne lo mostrano in azione. I video sono stati consegnati agli investigatori che stanno ricostruendo la vicenda.