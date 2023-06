Porto Recanati in lacrime: addio all’imprenditore Nazareno Grandinetti

PORTO RECANATI Si è spento a 75 anni l’imprenditore Nazareno Grandinetti (in foto dal video di Sandro Antognini). Figura nota in città per il suo negozio di abbigliamento lungo corso Matteotti (aveva un punto vendita anche ad Ancona) ma anche per la sua passione calcistica.

La chiesa gremita

Ex bandiera del Porto Recanati, nel 2014 l’amministrazione Montali lo premiò ricordando il 50esimo anniversario della squadra campione d’Italia Csi. Gremita ieri la chiesa di San Giovanni Battista per i funerali.