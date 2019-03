Bimba di 40 giorni â€‹morta: indagati il pediatra e i genitori

di Chiara Marinelli

PORTO RECANATI - Neonata morta all’ospedale, indagati i genitori e la pediatra che seguiva la piccola venuta alla luce da appena 40 giorni. Quarantotto ore prima della tragica morte della bambina pakistana, Moiza, la mamma e il papà l’avevano portata dalla pediatra. Come già detto, la piccola non stava bene. Non prendeva più il latte materno e i genitori, preoccupati, l’avevano portata a visitare dal medico, che aveva prescritto alcune cure. C’è da chiarire, tra le altre cose, se i genitori abbiano seguite le prescrizioni del medico e se tali cure erano adeguate oppure no.