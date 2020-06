Cade in casa e il figlio la trova a terra priva di sensi, grave una donna

PORTO RECANATI - Cade in casa e perde i sensi; a ritrovarla è il figlio al rientro che allerta subito gli uomini dell’emergenza sanitaria. L’incidente domestico è avvenuto ieri mattina intorno a mezzogiorno a Porto Recanati, in via Castelnuovo. Come detto, sul posto è intervenuto il 118.

Gli operatori sanitari hanno trovato la donna, un’anziana di 88 anni priva di sensi a causa di un violento trauma cranico: viste le condizioni piuttosto serie e l’età della donna, è stato deciso di chiedere l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto della ferita all’ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni sono state ritenute piuttosto gravi; i medici anconetani hanno stabilizzato le condizioni dell’anziana e monitorato continuamente la reazione del fisico alle conseguenze della caduta.

Naturalmente queste ore successive al trauma saranno decisive per la donna. Da chiarire le cause della caduta in casa. © RIPRODUZIONE RISERVATA