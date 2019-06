Il bagnino arriva troppo tardi alla torretta: maxi multa di mille euro allo chalet

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Stabilimento balneare sprovvisto di bagnino di salvataggio. La Guardia costiera effettua i controlli e sanziona il titolare con una multa di 1.000 euro. È avvenuto ieri mattina in uno chalet della zona sud della città. Durante uno dei consueti controlli effettuati dai militari della locale delegazione di spiaggia comandata dal maresciallo Salvatore Ricciardi è emerso che sul tratto di concessione demaniale in uso allo stabilimento in questione non era presente il bagnino di salvataggio, obbligatorio tutti i giorni dallo scorso 15 giugno. I titolari dello chalet inizialmente si sono giustificati attribuendo al bagnino un ritardo sull’orario di presenza dettato da motivi personali. Infatti lo stesso poco dopo si è presentato sul posto di lavoro. Troppo tardi per evitare all’operatore turistico la multa