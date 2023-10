Scontro tra due auto, una finisce nella scarpata: un ferito grave portato con l'eliambulanza a Torrette

POLLENZA - Incidente in località Rotelli, a Pollenza, un ferito trasportato a Torrette. E' successo intorno alle 16. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente in contrada Vaglie e una è finita nella scarpata. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Per uno dei due automobilisti è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza: è stato trasportato all'ospedale di Torrette ad Ancona.