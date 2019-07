Stefano, 64 anni, muore nell'auto ribaltata Grave all'ospedale la moglie 48enne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POLLENZA - Violento scontro tra una macchina e un camion, muore un uomo. Si chiamava Stefano Giancamilli, 64 anni, e viveva a Ostra Vetere. Gravissima la moglie, R.D. le sue iniziali, 48 anni, che è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 13.30, in contrada Rambona lungo la strada provinciale 53. Per cause che sono in corso di accertamento da parte di una pattuglia della polizia stradale di Civitanova, intervenuta sul posto per i rilievi di rito, una Fiat Qubo e un autocarro si sono scontrati. L’impatto è stato violentissimo. Secondo quando è stato ricostruito, la macchina proveniva da Pollenza e si stava immettendo sulla strada provinciale. A bordo si trovava appunto la coppia residente ad Ostra Vetere, in provincia di Ancona.