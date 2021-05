Escursionista cade e batte la testa, prelevato con l'elicottero e portato in ospedale con l'ambulanza

PIORACO - Escursionista cade in una zona impervia, per soccorrerlo arriva l'elicottero. L'incidente è accaduto intorno alle 15 del 1° maggio nel territorio comunale di Pioraco. L'uomo sarebbe scivolato durante un'escursione, battendo la testa. Vista la zona particolarmente difficile da raggiungere per un'ambulanza, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. L'elicottero ha soccorso il ferito, che poi è stato trasferito in ambulanza all'ospedale per le cure del caso. Le condizioni dell'uomo non sarebbero gravi.

