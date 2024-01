MACERATA Sarà la grande novità del 2024: arrivano gli autovelox fissi anche sulle strade maceratesi. Lo hanno annunciato l’assessore Paolo Renna e il comandante della polizia locale Danilo Doria. «Li posizioneremo in tre delle strade dove sappiamo che si corre di più e dove si verificano spesso incidenti: la Pieve, la Carrareccia e la Cingolana – ha ribadito l’assessore alla polizia locale – il nostro obiettivo non è fare cassa, non ne abbiamo bisogno per fortuna, e lo dimostreremo con i fatti: metteremo nero su bianco in delibera che il 100% degli incassi che si faranno con questi autovelox sarà destinato a opere per il miglioramento della sicurezza stradale. È giusto che l’inciviltà di pochi finanzi la correttezza di molti».

L’analisi

Interessante anche l’analisi via per via delle sanzioni emesse nel 2023. Le vie dove si commettono più infrazioni sono tutte nel centro storico: domina corso Matteotti, dove sono state elevate ben 1.909 multe, oltre cinque al giorno: nel mirino finiscono spesso i posti auto riservati ai residenti che si trovano lungo la via (894 in tutto le multe di questa tipologia elevate in città nell’anno passato). Seguono via Mozzi (1.493) e via Don Minzoni (1.187), si scende sotto quota mille e si esce dalle mura storiche con viale Leopardi (866), corso Cavour (596), viale Trieste (452) e piazza Mazzini (449).

I parcheggi

Molto più limitate le multe elevate all’interno dei parcheggi coperti della città: 145 (una ogni tre giorni) quelle al parcheggio per il centro storico di via Mugnoz, appena 41 al parcheggio del Tribunale in via Ciccolini, solo 39 al parcheggio Sferisterio. Non sorprendono le fasce orarie durante le quali vengono elevate più sanzioni: 3.960 delle 15.570 multe fatte dalla polizia locale nel 2023 sono cadute nella fascia oraria 16-18, 3.540 tra le 10 e le 12 del mattino, 2.587 tra le 18 e le 20, ovvero gli orari nei quali tendenzialmente ci si muove di più in auto. Chiaramente molto limitato, al contrario, il numero delle sanzioni elevate di notte, visto anche che i servizi serali della polizia locale sono stati attivi per 93 dei 365 giorni dell’anno passato: sono 184 le multe tra le 20 e le 22, 374 tra le 22 e le 24, appena 150 i verbali emessi tra la mezzanotte e le 6 del mattino. Chi si becca una multa, però, non sempre resta mani in mano: i ricorsi al giudice di pace sono stati 26, dei quali sette accolti, otto respinti e 15 ancora pendenti; 135 i ricorsi in Prefettura, dei quali 30 accolti, cinque respinti e 98 pendenti; 64 i ricorsi al sindaco. Per un’incidenza totale dell’1,42% sul totale delle sanzioni. «La polizia locale è uno dei nostri fiori all’occhiello – ha commentato il sindaco Sandro Parcaroli nel suo saluto iniziale durante la conferenza stampa di presentazione dei dati di ieri mattina – i risultati che presentiamo sono molto buoni e trovano riscontro in una città che, mi fanno notare in molti, è in generale sicura e tranquilla. Poi è chiaro che il caso isolato si trova e si troverà sempre, ma grazie all’impegno del personale la città è sempre più vivibile».