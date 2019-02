Rogo nel parcheggio di un condominio Ridotte in cenere 3 auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PETRIOLO - Prima una utilitaria distrutta dalle fiamme, poi due autovetture poco distanti. Si è temuto qualcosa di più di un episodio accidentale l’altra notte attorno alle ore 3,30 a Petriolo, dove tre auto sono finite praticamente in cenere all’interno di un parcheggio condominiale in via Gramsci. Secondo i primi accertamenti le fiamme si sarebbero sprigionate da una Citroen C1 e poi si sarebbero propagate alle due vetture vicine. Subito è stato lanciato l’allarme: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma purtroppo ormai il fuoco aveva completamente avvolto i mezzi che sono andati distrutti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri - i militari del Nucleo radiomobile della Compagnia e della Stazione di Mogliano - per capire che cosa abbia provocato l’incendio. Dai primi rilievi effettuati anche dai vigili del fuoco non sarebbero emerse tracce che fanno pensare a un’azione provocata da qualcuno: l’incendio è da attribuirsi, quindi, a cause quasi certamente accidentali. In ogni caso, si attende il completamento degli accertamenti per tracciare un quadro definitivo dell’episodio e determinarne con esattezza le cause. Il rogo, nonostante le dimensioni, non ha avuto conseguenze su altri beni sul posto né sull’edificio e non ha nemmeno coinvolto delle persone. Naturalmente notevole è il conto dei danni.